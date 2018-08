Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- Pentru a avea șansa de a discuta cu Iranul, Statele Unite ar trebui sa se intoarca in acordul nuclear, care a fost semnat in 2015 de Teheran și marile puteri din P5+1, a declarat marți Hamid Aboutalebi, un consilier al președintelui iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Procesul care il priveste pe Paul Manafort, seful de campanie a lui Donald Trump in timpul alegerilor din 2016, a incepe astazi, in Alexandria, statul Virginia, si se asteapta sa clarifice modul in care milioane de dolari proveniti de la companii din Ucraina au ajuns in conturile sale bancare.

- Presedintele american Donald Trump a cerut inca o data luni incheierea anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la o posibila intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia, estimand ca ancheta este ''discreditata'', relateaza AFP. ''O rusine pentru America'',…

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau ranian Hassan Rouhani impotriva amenințarii Statelor Unite, dupa ce acesta a declarat ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. "Niciodata sa nu mai ameninți…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica Iranul sa 'nu mai ameninte niciodata SUA', in caz contrar Teheranul riscand sa suporte consecinte precum 'cele pe care putini le-au cunoscut de-a lungul istoriei', transmit Reuters si AFP. Mesajul lui Trump a fost lansat pe Twitter…

- Echipa procurorului special american Robert Mueller care investigheaza posibila ingerinta a Rusiei in alegerile americane din 2016 a avut cheltuieli de 4,5 milioane de dolari intre luna octombrie a anului trecut si martie 2018, a anuntat joi Ministerul Justitiei, relateaza Reuters. In plus, alte "componente"…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…