Proces la Iaşi cu Ministerul Sănătăţii, care nu-i compensează medicamentul salvator. Răspuns oficial: „Nu puteţi avea speranţe legitime” Ministerul Sanatatii, acuzat ca le rapeste bolnavilor de cancer si ultima sansa de tratament. Pentru a obtine singurul medicament care-i mai poate ajuta, bolnavii sunt nevoiti sa apeleze la instanta, unde toate institutiile cu atributii in domeniul sanatatii afirma ca problema nu e responsabilitatea lor. Solutia, simpla, sta de patru ani in sertarele ministerului. Elena G. a fost diagnosticata cu cancer ovarian, „carcinom seros ovarian de grad inalt", in 2018. Dupa sase cicluri chinuitoare de chimioterapie cu platina a fost declarata libera de boala, in iunie 2020. Bucuria a fost insa scurta,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca aplicarea actualului Contract-cadru a fost prelungita pana in primavara anului viitor. ”Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit pana la data de 31…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- O femeie din Alba Iulia diagnosticata cu o forma grava de cancer, respectiv Carcinom Mamar Invaziv NST (triplu negativ), a obținut in justiție obligarea instituțiilor statului sa ii deconteze integral tratamentul, scrie ziare.com . Este vorba despre un medicament care se vinde cu peste 12.000 de lei…

- Ministerul sanatații a lansat in dezbatere publica “Strategia naționala de sanatate in perioada 2022 – 2030,” un document necesar in contextul nevoii de modernizare și de profesionalizare a acestului domeniu vital vieții. Necitind soluțiile, impotriviștii arunca, ca deobicei, cu vitriol. „Coplata” nu…

- Iasul a fost in prima linie a razboiului ruso-ucrainean inca din prima zi in care rachetele rusesti au cazut pe teritoriul tarii vecine. Valul de refugiati care a fugit din calea armatei rosii a fost primit in capitala Moldovei si peste tot in judet, iar ucrainenii au fost sprijiniti sa mearga mai departe…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare o analiza asupra prevederilor din noul Contract-Cadru propus de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si afirma ca se va opune „oricaror dispozitii care limiteaza” accesul la sanatate al cetatenilor asigurati.…

- Consiliul Concurentei a declansat o ancheta sectoriala pe piata de retail farmaceutic din Romania, cu scopul de a identifica elementele care pot limita accesul pacientilor la medicamentele eliberate prin farmacii, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, marti, AGERPRES. Astfel,…

- Politic Eugen Pirvulescu, senator de Teleorman: “Un pas inainte pentru bolnavii de cancer din Romania!” septembrie 22, 2022 08:54 Cu unanimitate de voturi, Senatul Romaniei a adoptat miercuri un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea cancerului, inițiativa legislativa cu larga susținere…