Stiri pe aceeasi tema

- Federația Internaționala de Fotbal ( FIFA ) a aprobat formatul pentru urmatoarea Cupa Mondiala, care va avea loc in SUA, Mexic și Canada in 2026. Consiliul FIFA, reunit la Kigali, in Rwanda, a anunțat ca turneul va avea 48 de echipe, imparțite 12 de cate 4 naționale, in loc de 16 de cate 3, cum se știa…

- Incidentul s-a petrecut, miercuri seara, la hotelul Waldorf Astoria din Washington DC, in timp ce Mitch McConnell, in varsta de 81 de ani, participa la o cina privata, a transmis Doug Andres, purtatorul de cuvant al senatorului republicat de Kentucky, informeaza CNN, citat de News.ro . „Liderul McConnell…

- Furtuni care au produs tornade și ploi torențiale au traversat vineri parți din sudul Statelor Unite, provocand moartea a cel puțin noua persoane și lasand peste un milion de clienți fara curent electric, au anunțat autoritațile. Serviciul Național de Meteorologie a declarat ca furtunile puternice au…

- Decizia Curtii de Apel pentru al 3-lea Circuit din Philadelphia a scos din faliment unitatea LTL Management a companiei, care se confrunta cu peste 38.000 de pretentii legale legate de produse precum pudra pentru copii a Johnson’s. Actiunile J&J au scazut cu aproximativ 3% la Bursa de Valori din New…

- In ajunul Sarbatorii Primaverii – Anul Nou chinezesc al iepurelui, in teatrele și stadioanele din SUA au fost difuzate o serie de videoclipuri de promovare, realizate de China Media Group. Incepand din 16 Ianuarie, imagiile de promovare au fost difuzate la New York, Washington, Chicago, Los Angeles,…

- Marele actor a povestit cu umor la podcastul lui Mihai Morar cum și-a permis luxul de a-și ridica o cabana in apropierea Clujului, dar și cum a fost victima unei spargeri. Dupa ce au fost prinși hoții, Florin Piersic s-a intalnit cu ei. Florin Piersic, 86 de ani, este o sursa inepuizabila de povești…

- Cel putin 23 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme din Statele Unite ale Americii, potrivit canalului american NBC News. Cu cateva ore mai devreme, autoritatile confirmasera cel putin 17 decese cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile, transmite News.ro. Victimele au fost inregistrate…