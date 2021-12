Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Cluj-Napoca a fost palmuit de o femeie in autobuz deoarece refuza sa poarte masca de protecție și avea un discurs impotriva vaccinului COVID-19, a informat sambata, 6 noiembrie, publicația locala Monitorul de Cluj . In imaginile filmate se poate vedea barbatul care are un dialog cu alți…

- Date statistice COVID-19 din 22.10.2021: – Total persoane confirmate: 28563 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 301 – Total persoane vindecate: 24267 – Total decese: 815 – Decese in ultimele 24 h: 10 (1. Femeie, 88 de ani, din Sasciori; 2. Barbat, 70 de ani, din Campeni; 3. Barbat, 62 de ani, din Sebes;…

- Date statistice COVID-19 din 21.10.2021: – Total persoane confirmate: 28262 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 360 – Total persoane vindecate: 24155 – Total decese: 805 – Decese in ultimele 24 h: 15 (1. Femeie, 67 de ani, din Sebes; 2. Barbat, 68 de ani, din Pianu de Jos; 3. Femeie, 91 de ani, din Sebes;…

- ALBA: Trei decese are unor pacienți bolnavi de COVID. Unul era vaccinat. Toți trei aveau comorbitidați Autoritațile au raportat 3 decese ale unor pacienți bolnavi de COVID din Alba, in ultimele 24 de ore. Printre aceștia și un barbat vaccinat, cu multiple comorbitidați. Cele trei decese: Barbat, 67…

- Sute de credincioși din toata țara au inceput sa vina la moaștele Sfintei Parascheva pentru a se ruga. Prezenta a fost și o familie din județul Ialomița, care vine de 18 ani sa se roage la moaște. O familie vine de 18 ani la moaștele Sfintei Parascheva Timp de doua saptamani, sute, poate chiar mii […]…

- Un accident infiorator a avut loc in Iași, sambata noaptea, dupa ce un barbat de 58 de ani, care traversa regulamentar, a fost ucis chiar pe trecerea de pietoni. Potrivit martorilor tragediei, șoferul vinovat de tragedie circula cu o viteza mult peste limita admisa legal. Șoferul gonea pe șosea Potrivit…

- Polițiști locali din Florești au fost amenințați in 18 septembrie de un barbat din Iași cu un topor.La data de 18 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat de 45 de ani, din județul Iași, cercetat pentru savarșirea infracțiunii…