- Parintii unui elev din Alba Iulia, care a sustinut examenul de Evaluare Nationala in sesiunea din acest an si a contestat notele obtinute, fiind notat in final cu o medie mai mica decat cea initiala, s-au adresat justitiei.

- Au fost facute publice rezultatele finale la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor. Dupa rezolvarea contestatiilor la examenul de Evaluare Nationala, in judetul Iasi, rezultatele finale nu s-au schimbat semnificativ. Numarul elevilor care au obtinut media 10 la examen, ramane 32. In clasamentul…

- Rezultatele finale la examenul de Evaluare Nationala 2018 au fost afisate, sambata, 23 iunie, la centrele de examen si publicate pe evaluare.edu.ro. Potrivit inspectorului scolar general adjunct Ion Negrila, la Brasov au fost depuse 616 contestatii, cele mai multe la Limba si literatura romana – 299,…

- Absolvenții de gimnaziu și parinții lor au inceput deja sa se adune in fața unitaților de invațamant absolvite de copii, in așteptarea notelor de la examenul de Evaluare Naționala. Spun ca au emoții, dat fiind ca subiectele la matematica au fost mai grele decat in anii trecuți. Notele…

- Elevii intra, vineri, in vacanta de vara, care se va incheia in 10 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat in vacanta mai repede, iar in ultima saptamana de scoala au sustinut Evaluarea Nationala. Elevii de clasa a VIII-a au terminat cursurile in 8 iunie, iar de luni au sustinut probele examenului…

- Parintii elevilor din judetul Prahova sunt revoltati dupa examenul de Evaluare Naționala si cer reluarea probei la matematica. Stampila de control a fost aplicata peste unul dintre subiectele de la matematica, iar acest incident a schimbat datele problemei pe care elevii trebuiau sa o rezolve.

- Examenul la matematica de la EVALUAREA NAȚIONALA 2018 are loc miercuri în școlile din toata țara. EVALUARE NAȚIONALA 2018 MATEMATICA. Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a 8-a susțin, miercuri, 13 iunie, examenul la matematica, în cadrul Evaluarii Naționale. Elevii au primit…