- Aproximativ 100.000 de politisti si jandarmi urmeaza sa fie mobilizati in Franta in noaptea de marti spre miercuri, in noaptea de St. Sylvestre, a anuntat luni ministrul francez de Interne Christophe Castaner, care a anuntat o consolidare a desfasurarii militarilor si pompierilor in contextul in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee.Anunțul vine in contextul in care Franța este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fața de intenția guvernului…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a indemnat miercuri la infiintarea unei ”forte” de stanga, intrucat numai ”o social-democratie reinnoita” poate evita victoria extremei drepte in 2020, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Va trebui sa se intample ceva (...), o mobilizare cetateneasca,…

- Statele Unite ameninta Franta cu aplicarea de noi tarife vamale asupra unora dintre produsele sale, in unele cazuri putand ajunge pana la 100%, pe echivalentul a 2,4 miliarde de dolari. Administratia Trump raspunde astfel deciziei Parisului de a taxa gigantii tehnologici americani.

- Franta si Germania incearca sa calmeze spiritele dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat ca NATO se afla in ”moarte crebrala”, propunand angajarea unei analize a mizelor mari ale securitatii colective, cu doua saptamani inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice la Londra, relateaza…

- Minsitrul de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat, miercuri, cu omologul francez, Jean-Yves Le Drian, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen și despre parteneriatul strategic dintre Romania și Franța, anunța MEDIAFAX.Citește și: A aparut dovada! Documentul care lovește direct in Viorica…

- Scriitorul Sylvain Prudhomme a primit, marți, premiul Femina pentru roman francez pe 2019 - una dintre cele mai prestigioase distinctii literare acordate in Franta, alaturi de Medicis si Goncourt-, pentru volumul sau "Par les routes", aparut la editura L'Arbalete/Gallimard, potrivit francetvinfo.fr,…