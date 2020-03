Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim ca, in prima instanta, primarul din Pascani a fost achitat pentru abuz in serviciu, la fel care alti doi inculpati, Mircea Zuzan si Ciprian Prisecaru. Alti trei inculpati au fost gasiti vinovati de fals insa au primit pedepse simbolice de 3 luni sau 1 an de inchisoare cu amanare. Doua societati…

- Situatia delicata de la Spitalul Clinic de Copii „Sfanta Maria" isi are originea intr-o sentinta judecatoreasca pronuntata la finele anului trecut. In noiembrie 2019, Curtea de Apel Iasi a transat un proces in care un medic de-ai institutiei, Bogdan Savu, a fost acuzat penal de neglijenta in serviciu.…

- Andreea Plesca (31 de ani) a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, fiind acuzata ca a mintit intr-o declaratie, referitor la o agresiune in care au fost implicati doi barbati, in 2015. Decizia de renuntare la urmarirea penala a fost luata de Curtea de Apel Iasi si este…

- Tribunalul Iasi si Curtea de Apel Iasi, instantele unde lucreaza cei mai multi judecatori ce se apropie de pensionare, au, de ieri, program de vara. Judecatorii celor doua institutii au anuntat ca isi suspenda activitatea si ca vor solutiona doar cauzele urgente. Magistratii protesteaza astfel fata…

- Magistrati in greva pentru a-si pastra pensiile de serviciu Magistratii de la Curtea de Apel si de la Tribunalul Iasi au suspendat activitatea în semn de protest fata de intentia guvernantilor, de a elimina pensiile de serviciu. Aproximativ 100 de magistrati au purtat banderole albe,…

- Compania de salubritate Salubris din Iași a inregistrat o pierdere de 131.000 de lei dupa ce a efectuat o plata catre un barbat, in loc sa transfere suma catre un furnizor de combustibil. Persoana s-a trezit cu banii in cont și i-a retras de la bancomat, relateaza Ziarul de Iași.Incidentul a avut loc…

- Firma de salubritate din Iasi, Salubris, a pierdut un proces intentat impotriva a doua banci care au intermediat o tranzactie financiara gresita. Doua instante au dat castig de cauza, pana acum, bancilor, societatea ieseana formuland recurs, ce va fi judecat la Curtea de Apel Iasi. Salubris…