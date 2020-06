Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa Arsenal Londra a pierdut cu scorul de 2-1 partida disputata sâmbata în deplasare la Brighton, în etapa a 30-a din Premier League, si a ratat sansa sa depaseasca în clasament pe Tottenham, informeaza Agerpres.Nicolas Pepe a deschis scorul pentru ''tunari''…

- Premier League este ultimul campionat important de pe „Batranul Continent“ care-și va relua meciurile in vederea finalizarii sezonului in curs. Toate meciurile se vor desfasura fara spectatori. In total, in Premier League mai sunt de disputat 92 de partide. Campionatul a fost intrerupt pe 13 martie,…

- Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, argentinianul Sergio Aguero, spune ca jucatorii din Premier League sunt ''speriati'' sa revina la antrenamente si sa se gandeasca la repornirea competitiei in conditiile in care pandemia de coronavirus continua. Oficialii…

- Clubul englez Chelsea a anuntat ca nu va reduce salariile fotbalistilor sai, cum a recomandat Premier League. In schimb i-a indemnat pe jucatori sa faca donatii organizatiilor angajate in lupta impotriva noului coronavirus, informeaza Agerpres . „(…) consiliul de administratie le-a cerut mai degraba…

