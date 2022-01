Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din Timișoara au fost prezenți și anul acesta in mijloacele de transport in comun și in stațiile acestora pentru a preveni diverse fapte ilegale care se produc in aceste locații. Astfel, patrulele de polițiști locali au depistat 2.008 persoane care au incalcat actele normative in vigoare.…

- Romanii trebuie sa fie foarte atenți in preajma Craciunului, mai ales la artificiile pe care le cumpara de la diferiți comercianți. Polițiștii au venit cu un avertisment chiar intr-o perioada in care efectele pirotehnice sunt la mare cautare. Amenzile pot ajunge la 7.500 lei. Profita acum : Oferta de…

- Polițiștii locali au aplicat, doar in ultima luna, 147 de amenzi persoanelor fizice și juridice care nu au respectat legislatia referitoare de depozitarea de deșeuri. Persoanele sancționate fie au aruncat sau au depozitat resturi pe domeniul public, fie nu au respectat actele normative referitoare la…

- Polițiștii clujeni au oprit o petrecere ilegala care a avut loc vineri seara la Palatul Urania. ”La data de 26 noiembrie, in cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un local de pe strada Horea are loc un eveniment privat,…

- CARAȘ-SEVERIN – Amenzile au fost urmarea nerespectarii masurilor și restricțiilor privind pandemia! Polițiștii și jandarmii carașeni au intreprins mai multe acțiuni pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 și limitarea infectarii cu acest virus. In acest scop, politistii din cadrul Inspectoratului de…

- In ultima saptamana, polițiștii locali au aplicat zeci de amenzi șoferilor nesimțiți pe care de foarte multe ori ii intalnești in trafic. In total au fost constatate 52 de contravenții privind incalcarea dispozițiilor prevazute de OUG.nr.195/20202 , respectiv RA. OUG.nr.195/2020 in valoare de 9.570…

- Duminica, 31 octombrie, polițiștii din Șomcuta Mare, Secției 2 Bogdan Voda si a Politiei orasului Dragomiresti au efectuat acțiuni pe linie rutiera in vederea identificarii și sancționarii conducatorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, pentru combaterea…

- Amenzi cuprinse intre 1.000 și 5.000 de lei pot primi salajenii care refuza sa prezinte certificatul verde privind vaccinarea impotriva noului coronavirus. Amenzile sunt și mai mari in cazul agenților economici care nu respecta normele sanitare in vigoare. Primele verificari referitoare la existența…