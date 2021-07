Procent de promovabilitate de 41,39% la Titularizare în Gorj Procentul de promovabilitate la Examenul de Titularizare care a avut loc in județul Gorj a fost de 41,39%. Potrivit lui Nicolae Negrea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru Examenul de Titularizare s-au inscris 555 de candidați. Au susținut insa probele 360 de profesori . Au fost 147 de note intre 7 și 9,99 și 133 note intre 5 și 6,99. Doi candidați au promovat cu nota 10. Au fost și 74 note intre 1 și 4,99. Procent de promovabilitate la notele de peste 7 este 41,39 %, iar la notele de la 5 la 7 procentul este de 78,33%. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

