- Prima zi de vara vine cu majorari de salarii in agricultura și industria alimentara, dar și cu acordarea de vouchere de 250 de lei pentru persoanele cele mai vulnerabile. In plus, patronii vor putea sa creasca salariul minim cu 200 de lei fara sa plateasca taxe.

- Angajatii din agricultura si industria alimentara vor avea un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata de minimum 3.000 lei lunar, de la 1 iunie, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, informeaza Inspectia Muncii.

