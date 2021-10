Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, restricțiile care vor fi impuse incepand de luni, respectiv doar vaccinații vor mai putea circula noaptea, certificatul verde va fi obligatoriu pentru majoritatea activitaților, iar masca redevine obligatorie peste tot, inclusiv pe strada. Toții…

- Majoritatea americanilor cred ca politicienii americani și companiile de social media din America dezinformeaza mai mult decat o fac China, Rusia sau alte țari, relateaza The Hill. Este concluzia unui sondaj realizat de Associated Press și Centrul pentru Afaceri Publice al Institutului Pearson al Universitații…

- Senatul a respins marti, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, ordonanta de urgenta privind mecanismul gradual de implementare a contributiei personale suportate de asigurati in conditiile acordarii serviciilor medicale in cadrul unor furnizori privati aflati in relatii contractuale cu…

- Polițiștii din Abrud și Bucium, impreuna cu RAR- ul, au organizat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera și depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu indeplinesc conditiile tehnice. Au fost aplicate 24 de amenzi și retrase 9 certificate de inmatriculare.…

- Majoritatea bancilor din lume au servicii diferite cand vine vorba de conturile bancare premium și cardurile bancare premium. Anumite carduri și, implicit, servicii, sunt standard catre medium. Cand vorbim de carduri premium, aici lucrurile și condițiile se schimba. Serviciile sunt mult mai personalizate,…

- EximBank, ING Bank si First Bank sunt bancile care isi platesc cel mai bine angajatii, cu valori cuprinse intre 8.500 si 9.500 de lei net pe luna, cu cel putin peste 50% mai mult decat media din sistemul bancar, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Registrul Comertului. Cele mai mici…

- Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani ar putea plati un impozit ridicat, care ar putea ajunge și la 900 de lei pe an. In Romania sunt in total 8 milioane de mașini,iar 4 din zece au mai mult de 17 ani, spune ministerul mediului. Adica este un parc auto invechit. Spre comparație, media varstei unei…

- Medicii romani sunt cautați in strainatate unde au oportunitatea de a lucra pentru pachete de beneficii care ajung și la 10.000 de euro. Cele mai cautate specializari medicale pentru care angajatorii ofera intre 6.000 și 10.000 de euro sunt medicina de familie, ginecologie, dermatologie, gastroenterologie,…