Stiri pe aceeasi tema

- Ramai fara loc de munca? Te platește statul. Vezi ce trebuie sa faci Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu…

- Președintele ANOFM: “Ne pregatim sa platim indemnizații de șomaj tehnic pentru un numar pana la 1 milion de persoane.” Ce documente trebuie sa depuna angajatorii și cand vor primi banii Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de…

- Președintele ANOFM: “Ne pregatim sa platim indemnizații de șomaj tehnic pentru 1 milion de persoane.” Ce documente trebuie sa depuna angajatorii și cand vor primi banii Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei,

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a organizat un call-center intern și a stabilit un numar unic de The post ANOFM: Numar unic de apel unde se pot obține informații cu privire la acordarea șomajului tehnic appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Angajatii si angajatorii romani pot suna la un numar unic de apel pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la modalitatile de acordare a somajului tehnic, a anuntat, luni Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Numarul de telefon…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi dimineața, ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), aflata in subordinea Ministerului…

- Vești bune pentru persoanele aflate in prag de pensionare! Acestea nu mai trebuie sa obtina adeverintele ce dovedesc vechime si sa le depuna la dosar. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat simplificarea procedurilor pentru iesirea la pensie, precizand ca a initiat un ordin in acest…