Contribuabilii pot depune de joi, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cererile pentru accesarea esalonarii la plata simplificata, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 3896/2020 prin care a fost aprobata procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central, in forma simplificata. Modelul cererii de esalonare la plata este prevazut in Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul…