Procedura la decesul pacientilor infectati cu coronavirus. Masuri de protectie. Sicriu sigilat. Doar doi membri ai familiei participa

Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu susține ca i-au ieșit negative teste le la coronavirus și ca muncește la o serie de masuri, pe care le va propune in scurt timp, de sprijin pentru mediul de afaceri.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri…

- Autoritațile anunța ca au fost confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae. Toți trei au participat la reuniunea Biroului Permanent Național a PNL la care a participat și senatorul…

- (foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu) Cadavrele pacienților decedați din cauza coronavirusului nu vor fi autopsiate, vor fi inchise in saci impermeabili și dezinfectați inainte de inhumare, se arata intr-un ordin al ministrului Sanatații publicat vineri seara in Monitorul Oficial, denumit „Protocolul…

- Inmormantarea sau inhumarea se face in cel mai scurt timp, iar sicriul va ramane inchis, fiind interzisa orice actiune de deschidere a acestuia. Masurile apar in Ordinul pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV2),…

- Experții chinezi au confirmat, pe baza unor rezultate obținute in uma unor teste clinice, ca tratamentul impotriva malariei are efecte certe pentru tratarea pacienților infectați cu virusul coronavirus (COVID-19), noteaza agenția de presa chineza, Xinhua. In unanimitate, experții au sugerat ca medicamentul…

- Rusia a anuntat luni ca va recurge la expulzarea cetatenilor straini infectati cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta a decis sa-si inchida frontiera cu China si sa reduca legaturile intre cele doua tari, transmite AFP potrivit Agerpres. Noul coronavirus ''a fost adaugat pe lista maladiilor…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…