- Procedura de tranzit a cetațenilor romani prin teritoriul Bulgariei a fost simplificata și, astfel, se vor reduce timpii de așteptare in punctele de control pentru trecerea frontierei, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit Mediafax.

- Cetatenii romani care nu pot parasi teritoriul altor state ca efect al masurilor de restrictionare a circulatiei impuse de pandemie si care nu detin mijloace de subzistenta vor putea beneficia de decontarea din bugetul MAE a unor cheltuieli pentru cazare temporara, alimente sau medicamente, potrivit…

- In continuarea demersurilor Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in vederea facilitarii revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice in…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela.Mai mult, s-a…

- Rusia va inchide frontierele pentru cetațenii straini care vin din Iran, pentru a nu se raspandi epidemia de coronavirus.Serviciul federal de securitate ''va inchide temporar trecerea la frontiera rusa pentru cetatenii straini (...) care vin din Iran'' pentru a lucra, studia sau calatori in Rusia, conform…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in perioada 24 februarie - 1 martie, exista...