- Șeful interimar al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Teodor Ferariu, a fost schimbat din functie prin ordin de ministru, iar funcția sa va fi preluata de medicul Monica Adascaliței, transmite...

- La nivel național, ieri erau inregistrate 11.339 de persoane confirmate a fi infectate cu noul coronavirus, din care 246 in Ilfov @ Au murit peste 630 de persoane, iar 3.141 au fost declarate vindecate, la nivel național Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, nr. 496 ediția print Romania a depașit pragul…

- Zece militari au fost infectați cu COVID-19, transmit surse din cadrul DSP (Direcției de Sanatate Publica) Arad, conform celor de la aradon.ro. Persoanele fac parte din cadrul unitații militare din Cetate.

- In centru din Rachiti se mai aflau 21 de persoane, dintre care 13 persoane asistate si opt angajati, care au fost testate de specialistii Directiei de Sanatate Publica. "Pe Ordonanta 8, tot personalul era carantinat impreuna cu batranii. Sunt 29 toti. Opt sunt confirmati. Pentru ceilalti 21…

- Incepand de azi masca de protectie, devine obligatorie, pentru toti cetatenii judetului Maramures sau pentru cei care tranziteaza judetul. Acoperirea fetei (nas, gura) inclusiv masti improvizate sau alte materiale de protectie, de unica folosinta sau reutilizabile, in vederea reducerii riscului epidemiologic,…

- Pentru prevenirea raspandirea bolii COVID-19 in Maramureș, președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a declarat ca, in urma consultarii cu prefectul Nicolae-Silviu Ungur și cu directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP),…

- Masuri anti-coronavirus: Adunarile cu mai mult de 1.000 de persoane se supenda; fara vizite in spitale la pacienții internați in Eveniment / on 08/03/2020 at 18:23 / Activitațile care implica participarea a mai mult de 1.000 de persoane au fost interzise, iar cele cu un numar mai mic de participanți…

- Intrebat daca in sedinta PSD s-a discutat despre cei care au probleme cu legea, Marcel Ciolacu a raspuns ca "Partidul nu trebuie sa reactioneze pe cazuri personale. Uitati-va la doamna Pintea. Are si o problema medicala grava. Sper sa ia masurile necesare ca totul sa fie in regula. Trebuie sa fie…