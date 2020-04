Procedura de inscriere in Programul IMM INVEST Romania va fi reluata de la zero incepand cu data de 28 aprilie, ora 9:00, iar toti antreprenorii care vor accesa aplicatia au sanse egale, se arata intr-un comunicat al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) remis luni AGERPRES.



