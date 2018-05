Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, presedintele comisiei, Florin Iordache, a declarat ca sunt aproximativ 100 de articole ale Codului de procedura civila (Cpc) pentru care exista propuneri de modificare ce au avut drept sursa decizii ale Curtii Constitutionale si situatii intalnite in practica judiciara."S-a…

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Iordache, dupa vizita lui Timmermans: Fara indoiala, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri, ca dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si…

- Simpla prezența la București a celui de-al doilea om din Comisia Europeana – practic, ”guvernul Europei” – spune mai multe decat declarațiile facute, la finalul vizitei, de oficialul de la Bruxelles . Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a trantit pe masa ingrijorarile Europei despre noi, acasa la…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Presedintele Comisiei speciale privind legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca, daca va fi necesar, se va cere opinia Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile referitoare la sistemul judiciar.

- Autor: Florentin SCALETCHI Avand in vedere faptul ca, in anul 2005, cuplul Traian Basescu- Presedintele statului roman si Monica Macovei- Ministrul Justitiei, au schimbat legile justitiei peste noapte, adoptandu- le prin Ordonanta guvernamentala si apoi asumate prin raspundere Parlamentara si uite…