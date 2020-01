Stiri pe aceeasi tema

- Sefa democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a dat vineri unda verde trimiterii actului de acuzare a presedintelui Donald Trump in Senat, esential pentru deschiderea procesului de destituire a acestuia, cerand un vot pentru autorizarea sa "saptamana viitoare", relateaza AFP.Democratii…

- Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, a votat miercuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump. Procedura destituirii este transferata in Senat, dominat de republicani.

- O zi istorica la Washington! Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, a votat miercuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump. Procedura destituirii este transferata in Senat, dominat de republicani.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…