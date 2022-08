Procedura de defrișare a copacilor a fost simplificată Agenția de Mediu anunța ca procedura de obținere a autorizației pentru taierea lemnelor a fost simplificata, in temeiul dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale din 8 august. Astfel, se permite eliberarea autorizațiilor pentru taieri in fondul forestier și in vegetația forestiera din afara fondului forestier in baza cererii deținatorului de teren si a actului de cercetare fitosanitara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

