Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a inceput procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei, anunța Florin Cițu, ministru interimar al Finanțelor și premier desemnat, precizand totodata ca Guvernul interimar Orban „are un plan de reducere”, ce a fost „acceptat in totalitate” de experții Executivului...

- Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Comisia Europeana a anunțat declanșarea procedurii de deficit excesiv pentru Romania. „Transparența și profesionalism. Astazi, Comisia Europeana a...

- Procedura de deficit excesiv a fost anunțata oficial de Comisia Europeana, dupa ce în urma cu aproape trei saptamâni anunțase deja România. Au sosit, astfel, câteva recomandari pentru autoritațile române, formulate de catre cei de la Bruxelles.Ce recomanda unul…

- Ideea ca am fi putut sa nu platim facturi la finalul anului trecut este o smecherie pentru care Romania a fost deja penalizata de Comisia Europeana si care oricum nu ajuta cu nimic, pentru ca deficitul s-ar fi mutat de pe cash pe ESA, indicatorul la care se uita forul european, a declarat miercuri…

- Comisia Europeana a declansat, vineri, procedura de deficit excesiv in cazul Romaniei, Executivul European adoptand un raport privind depasirea valorii de 3%, iar in urmatoarele doua saptamani Comitetul Economic si Financiar va formula un aviz cu privire la acest raport.Comisia Europeana a…

- Comisia Europeana va obliga Romania sa ia masuri pentru a reduce gaura de la bugetul de stat. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca impotriva țarii noastre va fi declanșata procedura de deficit excesiv.

- "Nu. Ceea ce spunem noi este ca in momentul in care am construit bugetul am tinut cont de legislatia in vigoare, dar tinem cont si de evolutia economiei si cea bugetara. Pana acum nu avem de ce sa ne ingrijoram. In ianuarie am avut incasari foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a declarat intr-un interviu pentru G4Media.ro ca se asteapta ca procedura de deficit excesiv sa fie declansata de Comisia Europeana in martie, cel tarziu aprilie, si acuza PSD pentru deficitul bugetar de peste 4% din PIB din 2019.