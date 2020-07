Stiri pe aceeasi tema

- De astazi pana in 15 iulie, absolventii de liceu care au Bacalaureatul luat se pot inscrie la cele 18 facultați ale Universitații Transilvania, care are 100 de programe de licenta. Pentru admiterea in anul universitar 2020-2021, Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 2.850 de locuri…

- Majoritatea facultatilor din tara organizeaza admiterea de anul acesta in mediul online, prin concurs de dosare. Facultatile de medicina pastreaza concursul clasic pentru proba scrisa cu respectarea regulilor de distantare. Anul acesta, Academia de Studii Economice din București organizeaza…

- Studenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș sunt informați ca Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației deține o licența Matlab care ofera acces gratuit la numeroase unelte din domeniul ingineriei, inteligenței artificiale și bioinformaticii.…

- Candidații la facultațile universitaților de Medicina și Farmacie din țara: București, Iași, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova vor susține examenul de admitere duminica, 26 iulie.Conform rectorului UMF "Carol Davila" din București, Viorel Jinga, citat de Hotnews, la toate universitațile…

- Rectorul MF "Carol Davila" din București, Viorel Jinga, a anunțat ca in acest an candidații la facultațile universitaților de Medicina și Farmacie din țara - București, Iași, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova - vor da examenul de admitere in aceeași zi, respectiv duminica, 26 iulie.Potrivit…

- Luand in considerare contextul epidemiologic actual, cea de-a doua editie a Simularii Concursului de Admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi se va desfasura online, in weekend-ul 30-31 mai 2020. Inscrierile au loc in perioada 11-24 mai. "Nu am vrut sa renuntam la…

- Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania a adoptat un set de actiuni destinate evitarii inghetarii anului universitar, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat remis de UMF Victor Babes din Timisoara.Masurile adoptate sunt urmatoarele:Sustinerea tuturor activitatilor…

- Aspiranții la o cariera in domeniul medical care doresc sa participe la eveniment mai au la dispoziție doar doua zile pentru inscrieri, iar detalii suplimentare pot obține de pe platforma de Facebook a SSMB. Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB), in colaborare cu Universitatea de…