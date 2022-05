Operatiunea de trecere de active in proprietatea statului va putea stinge si creantele bugetare ale CFR Marfa, pe langa cele fiscale, conform unei ordonante de urgenta aprobate in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ reglementeaza masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa SA, informeaza Guvernul. Ordonanta de urgenta va produce efecte doar dupa comunicarea acceptului Comisiei Europene privind stingerea datoriilor SNTFM CFR Marfa prin dare in plata. „Actul normativ aprobat reglementeaza o derogare de…