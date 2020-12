Stiri pe aceeasi tema

- Muzica este cea care unește oamenii, da speranța, optimism și are puterea de a schimba stari și a transforma orice moment intr-unul bun. Anul acesta, in ciuda contextului mai puțin favorabil și a limitarilor de tot felul, mai mulți artiști și autori s-au reinventat și au facut un pas important in cariera…

- Momentele grele sunt departe de a se termina pentru Florin Salam. Dupa moartea fratelui, acum iși face griji pentru starea sa de sanatate. Problemele au inceput sa se resimta odata cu varsta. Viața dezordonata de pana acum i-a cauzat acest lucru. Un apropiat a dezvaluit totul! Ce probleme de sanatate…

- Presedintele Donald Trump a declarat marti ca violenta din regiunea Nagorno-Karabah dupa ce o incetare a focului mediata de Washington a esuat este "dezamagitoare", dar a precizat ca este optimist ca cele doua parti isi vor rezolva problemele pana la urma, relateaza Reuters. "Da, este…

- Fotbalistul Ioan Hora a iesit pozitiv la testul pentru noul coronavirus, devenind astfel al cincilea jucator infectat din lotul echipei UTA Arad, a anuntat, joi, antrenorul Laszlo Balint. "Problemele de lot sunt cele mai vechi, din pacate ieri a aparut la testare o noua infectare in randul…

- PSD propune un program guvernamental de industrializare pe baza de licenta cu ajutorul caruia Romania, in loc sa cumpere medicamentul anti-COVID Remdesivir, ar putea sa achizitioneze licenta si sa il produca, a declarat miercuri presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc.Citește…

- Nicușor Dan spune ca are centrala de apartament, deoarece locuiește intr-o zona a Bucureștiului unde nu exista sistemul centralizat de incalzire. Cu privire la un zvon despre taxa pe centrala de apartament, primarul general ales afirma ca este „absurda” o astfel de politica, deoarece Primaria Capitalei…

- Doua persoane vindeau intr-un targ din Sectorul 6 picturi posibil datate in perioada celei de-a doua jumatati a secolului XIX - prima jumatate a secolului XX si atribuite unor artisti plastici cunoscuti, informeaza Mediafax.

- Bianca Dragușanu, o noua lovitura. Noi detalii despre procesul impotriva afaceristului din Vrancea care i-a furat numele. Vedeta nu are, pentru moment, o soluție. Problemele se țin scai de ea. Bianca Dragușanu, o noua lovitura A trecut un an de la declanșarea razboiului in instanța impotriva afaceristului…