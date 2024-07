Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Circulația trenurilor se desfașoara in condiții normale pe relația București Nord – Aeroport Henri CoandaȘTIREA INIȚIALACompania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogoșoaia și Balotești.Vezi AICI intrarzierile in timp real. In prezent circulația…

- Trenurile au intarziere Circulatia trenurilor pe relatia Bucuresti Nord – Aeroport Henri Coanda si retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogosoaia si Balotesti, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Potrivit CFR, pana la remedierea defectiunii, trenurile care circula…

- Circulația trenurilor pe ruta București Nord - Aeroport Henri Coanda și retur este grav afectata din cauza unui macaz defect situat intre Mogoșoaia și Balotești, informeaza Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA.

- Trenurile care circula intre Bucuresti Nord si Aeroportul Otopeni este perturbata marti dimineata, 9 iulie, din cauza unui macaz defect intre Mogosoaia si Balotesti, anunta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, intr-un comunicat.”In cursul acestei dimineti, circulatia trenurilor pe relatia Bucuresti…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogoșoaia și Balotești.Vezi AICI intrarzierile in timp real. In prezent circulația…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogoșoaia și Balotești.Vezi AICI intrarzierile in timp real. In prezent circulația…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogoșoaia și Balotești.