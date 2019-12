Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea unui colos. Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume da in judecata Boeing, din cauza avioanelor 737 MAX Compania aeriana Turkish Airlines se pregateste sa demareze o actiune in justitie impotriva constructorului american de avioane Boeing, din cauza incertitudinilor cu privire…

- Compania aeriana Turkish Airlines se pregateste sa demareze o actiune in justitie impotriva constructorului american de avioane Boeing Co din cauza incertitudinilor cu privire la avionul 737 MAX, transmite Reuters citand informatiile aparute in presa din Turcia. Incepand din luna martie a…

- Compania suedeza de telecomunicații mobile Ericsson a convenit sa plateasca peste un miliard de dolari pentru inchiderea unor investigații de corupție, inclusiv una legata de mituirea unor oficiali guvernamentali, a informat Departamentul de Justiție al SUA, conform Reuters, scrie Mediafax. Mita a…

- Ciprul a sesizat Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga pentru salvgardarea drepturilor sale la resurse minerale in largul coastelor, a anuntat joi presedintele cipriot, in timp ce Turcia vecina ii contesta pretentiile, relateaza Reuters, citata de AGERPRES. Cele doua tari sunt intr-o…

- Ankara a anuntat luni ca a inceput operatiuni in vederea trimierii inapoi in tarile lor de origine combatanti straini din Statul Islamic (SI) pe care i-a capturat in ofensiva lansata la 9 octombrie, intre care un american, sapte germani si 11 francezi, potrivit presei turce, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri drept un "mare succes" crearea unei zone de securitate in Siria, precizand ca urmeaza sa faca o declaratie de la Casa Alba pe aceasta tema mai tarziu in cursul zilei, relateaza AFP, dpa si Reuters potrivit Agerpres "Mare succes la frontiera…

- Volkswagen nu cauta locatii alternative in timp ce isi evalueaza planurile de construire a unei noi fabrici in Turcia, a afirmat marti Andreas Tostmann, sef de productie la VW, transmite Reuters. Compania a...

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a facut apel statelor membre in Uniunea Europeana sa condamne și sa traga la raspundere Iranul pentru petrolierul Adrian Darya, care ar fi descarcat petrolul de la bordul sau in Siria, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Petrol din…