Problemele romanilor din afara granitelor au fost discutate in cadrul unei dezbateri organizate in Parlamentul European. La finalul conferintei, toti cei prezenti au fost invitati sa semneze o declaratie simbolica de ReUnire a Republicii Moldova cu Romania. Conferinta cu genericul „Romania si regiunile istorice in anul centenar: Cultura, identitate, valori europene” a fost organizata de europarlamentarul roman Mircea Diaconu, la initiativa Platformei Unioniste „Actiunea 2012”, informeaza Radio Chisinau, citat de Agerpres. Drepturile etnicilor romani la propria limba, istorie si cultura in teritoriile…