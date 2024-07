Problemele RetuRo – SGR devin din ce în ce mai grave, iar oamenii îşi pierd răbdarea Problemele RetuRo – SGR devin din ce in ce mai grave, iar oamenii – atat clientii, cat si comerciantii – isi pierd rabdarea. Acestia reclama multe nereguli in ceea ce priveste implentarea sistemului de garantie-returnare. Cei mai afectati sunt micii comercianti care se plang, pe buna dreptate, ca pe langa implementarea defectoasa a sistemului, au si o relatie foarte proasta cu reprezentantii Returo, care nu raspund nici la mailuri, nici la telefoane. Astfel, atat comerciantii cat si clientii au refulat cu plangeri in sectiunea de comentarii la postarile, foarte frumos coafate, de pe pagina oficiala… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

