- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, luni, cu ocazia deschiderii noului an școlar, la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, unde a susținut un discurs adresat elevilor, profesorilor și parinților deopotriva.

- Ministrii europeni de Externe au ajuns la un consens politic in ceea ce priveste suspendarea completa a acordului de facilitare a vizelor dintre Uniunea Europeana si Rusia, in urma unei intalniri informale de doua zile la Praga, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat acuzat in Republica Moldova ca a comis cu cruzime o crima a fost depistat in trafic de politisti pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei. Criminalul a fost arestat și urmeaza sa fie extradat.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o ședința de lucru cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie (CCI), in cadrul careia s-a discutat despre problemele pe care le intimpina agenții economici in activitatea lor curenta. Șefa statului a declarat ca dezvoltarea economica este o prioritate…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu la HotNews ca se va crea panica prin moldoveni daca rușii ar inainta spre Odesa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „Cel mai negru scenariu ar fi continuarea razboiului din Ucraina, extinderea sa asupra altor orașe cruciale și pentru țara vecina, dar și pentru Republica Moldova”, spune ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirila, in cadrul unui interviu pentru Digi24, referindu-se la extinderea conflictului…

- Cu o zi inaintea premierei spectacolului de dans contemporan Zestrea, am aruncat o privire in culise. Am povestit cu cele patru adolescente din Bistrița și dansatoarea din București care fac parte din distribuția spectacolului. Sa produci un spectacol de dans contemporan este un act de curaj rarisim…

- Oameni din intreaga lume risca sa nu aiba ce pune pe masa din cauza Rusiei, care blocheaza exporturile de cereale din Ucraina si prin restrictiile impuse asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP, citata de Agerpres.Seful diplomatiei europene…