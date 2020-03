Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei vine in sprijinul copiilor care stau acasa in aceasta perioada, prin lansarea unei platforme online de cursuri demonstrative, #scoalafdvdr, susținute de profesorii Clubului de Excelența. Cursurile sunt concepute exclusiv pentru mediul online și cuprind…

- Interviu cu Florentina Negrescu, consilier psihologic și psihoterapeut format in psihoterapie integrativa și psihoterapie experiențiala, formator și trainer, psiholog ”Clubul de Excelența” al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei

- "Izolarea este un factor stresant, care, daca este interpretat irational, genereaza stres exprimat in emotii negative nesanatoase (panica/frica/anxietate, stari de furie/agresivitate, depresive, de vinovatie), in dezactivare comportamentala/plictiseala, etc. Prin irational inteleg gandire rigida, catastrofare,…

- Peste 40 de copii cu diverse deficiențe participa la sesiuni de terapie multisenzoriala, cu implicarea activa a parinților și a terapeuților, prin cel mai nou proiect al Centrului de Cercetari Subacvatice din județul Covasna – „Triunghiul succesului: copii, parinți, terapeuți, impreuna!” Proiectul,…

- Un chirurg a operat, in ultimii ani, peste 1.000 de copii și nou-nascuți cu malformații cardiace severe la Spitalul „Marie Curie” din Capitala. Primaria Capitalei i-a oferit Placheta Orașului, Trofeul și Diploma de Excelența.Potrivit unui comunicat transmit de Primaria Capitalei, Gabriela…

- Astazi au inceput inscrierile pentru Concursul Național Interdisciplinar „ARISTOTEL” – anul educațional 2019-2020, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Este al noualea an consecutiv in care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei organizeaza acest concurs in…

- Centrul de Carte Fischer International și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu British Council Romania, Eurognosi și Biblioteca Metropolitana București lanseaza un concurs de lectura in limba engleza: Fischer International Reading Race. Concursul Fischer International…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de saptamana trecuta, din data de 23 decembrie, alocarea sumei de 112.697 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din alte…