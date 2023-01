Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, il primește vineri la Casa Alba pe premierul japonez Fumio Kishida și se așteapta ca acesta sa salute ceea ce Washingtonul considera a fi planuri istorice ale capitalei Tokyo pentru o consolidare militara majora in fața preocuparilor comune legate de China. Fii…

- Avocatii presedintelui american Joe Biden au descoperit un „mic numar” de documente marcate ca fiind confidentiale intr-un garaj al locuintei private a sefului statului din orasul Wilmington, statul Delaware, a anuntat joi Casa Alba, transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres.ro.

- Asistenții președintelui Joe Biden au gasit documente confidențiale in doua locații din interiorul locuinței sale din Wilmington, Delaware, s-a precizat joi, intr-un comunicat al Casei Albe, potrivit CNN.

- Echipa juridica a presedintelui Joe Biden a gasit un alt lot de documente guvernamentale in momentul in care a facut cautari intr-o a doua locatie, dupa ce initial gasise materiale confidentiale intr-un birou privat folosit de actualul presedinte, au declarat pentru CNN persoane informate in acest…

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti, ca a fost surprins cand a fost informat ca documente guvernamentale au fost gasite de avocatii sai in fostul sau birou din Washington, relateaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii…

- Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian ”este mort”, afirma presedintele american Joe Biden intr-o inregistrare video pusa in circulatie puternic pe Twitter, a carei autenticitate nu a fost contestata de catre Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Casa Alba a sters un mesaj postat pe Twitter caruia reteaua de socializare i-a adaugat un context care relativiza importanta informatiilor prezentate de catre serviciul de comunicare a lui Joe Biden, in plina campanie electorala in alegerile de la jumatate de mandat, relateaza AFP. Fii la…