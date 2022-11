Stiri pe aceeasi tema

- Doru Popadiuc și-a adjudecat premiul de „Jucatorul lunii octombrie” in ancheta Gazetei Sporturilor. E cea mai buna luna din viața de fotbalist a lui Popadiuc, care se termina en fanfare, dupa cinci goluri și un assist. Acum vine și acest trofeu perfect justificat pentru ca echipa sa, Chindia, a inviat…

- Chindia Targoviște a remizat cu Farul Constanța, scor 1-1, in etapa 18 din Liga 1, intr-o partida in care elevii lui Toni Petrea au fost ajutați de ”VAR”. Cristian Neguț le-a adus un punct targoviștenilor dupa ce a reușit sa transforme penalty-ul obținut de Doru Popadiuc. La finalul partidei, Neguț…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 15-a: FC Rapid 1923 – Farul Constanta 1 – 1, Denis Alibec (Farul) FC Voluntari – Chindia Targoviste 0 – 3, Doru Popadiuc…

- In Seria 1 trei formații, Farul Constanța, Liceenii Topolog și Chindia Targoviște, au punctaj maxim dupa trei runde, lupta pentru promovare anunandu-se astfel foarte aspra inca de la inceputul sezonului. Avem insa și trei echipe fara punct dupa primele trei etape, Prosport Football Academy, Asociația…