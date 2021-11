Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Tommy Paul a câstigat turneul ATP de la Stockholm, primul titlu din cariera sa, dupa ce l-a învins în trei seturi pe campionul en-titre al competiției din Suedia.Paul (52 ATP), aflat la prima finala în circuitul ATP, a trecut de canadianul Denis Shapovalov (18…

- Fiecare locuitor al Uniunii Europene a generat 34,4 kilograme de deseuri de ambalaje din plastic, in 2019, din care 14,1 kilograme au fost reciclate, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, 41% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in…

- Dupa un 1-0, joi, 7 octombrie, cu Suedia „U 21”, suporterii „schimbului de maine” al „tricolorilor mari” au așteptat o confirmare in meciul cu o selecționata de aceeași varsta, Mexic „U 21”, in al doilea și ultimul din turneul amical de la Marbella, din Spania. Deși mai robuști, Vladimir Screciu și…

- Echipa de tineret a Romaniei a fost invinsa, sambata, la Marbella, cu scorul de 3-1 (2-0), de rerezentiativa similara a Mexicului, in al doilea meci amical din cantonamentul efectuat in Spania. Au marcat: Ramon Juarez '81 (a) / Carilo '29, Ramon Juarez '41, Luca Martinez '47. La finalul…

- Selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, a decis sa completeze lotul cu Marian Serban (Chindia Targoviste), dupa refuzul lui Radu Dragusin, potrivit news.ro. Serban are 21 de ani si este mijlocas ofensiv. Radu Dragusin a refuzat convocarea la nationala under 21 pentru actiunile…

- Selectionerul Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea nationalei de fotbal U21 a Romaniei din Spania, unde tricolorii vor disputa doua partide amicale. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi de Georgia, va disputa doua jocuri in…

- Meciul cu Liechtenstein (2-0) a fost primul pentru naționala Romaniei cu suporteri in tribune dupa aproape 2 ani, primul de cand Mirel Radoi e selecționer. Am avut fani ultima data la meciul cu Suedia, din 15 noiembrie 2019. Toate detaliile despre Romania - Liechtenstein, AICI! Victoria de la Reykjavik…

- Selectionerul echipei de fotbal a Spaniei, Luis Enrique, a decis sa nu convoace niciun jucator de la clubul Real Madrid pentru meciurile de calificare din septembrie pentru Cupa Mondiala din 2022 din Qatar, optand pentru tinerii jucatori in frunte cu surpriza Abel Ruiz, informeaza AFP. …