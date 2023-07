Stiri pe aceeasi tema

- Suntem cu cateva ore inaintea debutului unei noi ediții de MandrIE Maramureșeana, cel mai mare eveniment de promovare a culturii și tradițiilor maramureșene, dar și de transmitere, respectiv asimilare a valorilor stramoșești in vederea conservarii lor și stam de vorba cu Anne Marie Hordau, cea care…

- Deși are doar 24 de ani, Ianis Hagi este gata sa se așeze la casa sa și cel mai important pas l-a facut deja. Fotbalistul a ingenuncheat in fața iubitei sale, Elena Tanase, și a cerut-o de nevasta.

- Un simbol al teatrului și filmului romanesc, actor desarvarșit și considerat unul dintre cei mai chipeși barbați de la noi din țara, artistul a fost un mare cuceritor. Florin Piersic a avut multe iubite, dar o singura femeie a reușit sa il cucereasca trup și suflet. Cine este Anna Torok, cea care i-a…

- Fundașul central al celor de la FC Barcelona, Samuel Umtiti (29 de ani), imprumutat de catalani in acest sezon la formația italiana Lecce, se va desparți de trupa de pe Camp Nou in fereastra de transferuri din aceasta vara. Samuel Umtiti va pleca de la FC Barcelona in aceasta vara Stoperul francez,…

- Gheorghe Hagi a ajuns la varsta de 58 de ani (impliniți pe 5 februarie 2023) și este considerat cel mai bun jucator roman de fotbal din istorie. Și-a caștigat titlul de „rege”, dupa ce a fost numit fotbalistul roman al anului de șapte ori, de-a lungul timpului. Toata lumea ii cunoaște realizarile profesionale,…

- Dragoș Bucur și Dana Nalbaru au impreuna trei copii; doi biologici pe Sofia și Kadri și unul adoptat, pe Roxana. Cei cinci au locuit pentru o perioada in Irlanda, iar actorul a vorbit despre aceasta experiența. Fosta membra a trupei Hi-Q s-a retras din lumina reflectoarelor și a preferat sa iși indrepte…

- La data de 02 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au constatat faptul ca, un barbat din localitate ar fi incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa, de catre Judecatoria Bacau. In urma investigatiilor efectuate s-a stabilit faptul ca, barbatul, deși avea ordin de protectie prin…

- Un sofer a fost salvat de sotie, el ramanand blocat sub cabina unui TIR. Incidentul s-a produs pe un drum din Neamt, conducatorul auto reusind sa-si anunta sotia si aceasta pompierii. Pe data de 27 aprilie 2023, in jurul orei 18.15, cadrele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“…