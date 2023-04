Problemele generate fermierilor de importul cerealelor din Ucraina, abordate în același mod în toate statele UE Ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Romania, Slovacia si Ungaria au discutat vineri in videoconferinta despre situatia creata pe pietele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. S-a convenit ca aceste probleme sa nu se abordeze separat, ci in mod unitar de catre cele sase state membre, anunta Ministerul roman al Agriculturii. […] The post Problemele generate fermierilor de importul cerealelor din Ucraina, abordate in același mod in toate statele UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…

- La doar cateva zile dupa ce AUR a cerut o ancheta oficiala privind cerealele din Ucraina, care ar fi pline de pesticide, Petre Daea reacționeaza și susține ca nu s-au inregistrat depasiri ale parametrilor de calitate. „Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra…

- Petre Daea a declarat, vineri, la Iasi, ca a vazut multe abordari privind calitatea cerealelor din Ucraina care ajung pe piata romaneasca, precizand ca ar trebui sa fim atenti si sa stim realitatea cu adevarat. ”Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra in Romania,…

- Concurența cu cerealele mai ieftine din Ucraina este o preocupare tot mai mare pentru țarile est-europene, care au ridicat problema intr-o scrisoare comuna, inaintea reuniunii ministeriale de la Bruxelles. Ei se plang ca cerealele ieftine ucrainene in loc sa plece mai departe prin ”coridoarele de…