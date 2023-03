Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din intreaga lume sunt in alerta maxima, pentru consecințele recentlor turbulențe din banci, dupa prabușirea din Statele Unite a Silicon Valley Bank (SVB) și Signature Bank și preluarea pentru salvare, in urma cu o saptamana, a Credit Suisse. Moneda Euro a scazut in raport cu dolarul, randamentele…

- Recentul colaps al bancii americane Silicon Valley Bank (SVB) si criza de la banca elvetiana Credit Suisse au declansat ingrijorari cu privire la o eventuala extindere la nivelul sectorului financiar international. Chiar daca guvernele si institutiile financiare europene urmaresc indeaproape situatia,…

- Prețul petrolului brut a continuat sa scada miercuri, sortimentul WTI tranzacționandu-se la cel mai mic preț de dupa decembrie 2021, din cauza ingrijorarilor legate de potențialul impact economic al dificultaților intampinate de Credit Suisse și alte banci dupa prabușirea Silicon Valley Bank.

- Apar nori negri la orizontul economiei globale, care amintesc de marea criza financiara din 2008-2009. Ca și atunci, varful aisbergului este prabușirea unei banci importante din Statele Unite – este vorba de celebra Silicon Valley Bank, intrata brusc in faliment vineri, 10 martie. Prabușirea bancii…

- Se preconizeaza o criza mai mare decat cea din 2008. Și de aceasta data, startul crizei se da tot din SUA. Daca ne amintim cu atenție, in urma cu 15 ani, criza mondiala a pornit dupa ce banca americana de investitii Lehman Brothers a dat faliment. Acum, Silicon Valley Bank, una dintre cele mai mari…

- Saptamana trecuta, in lumea finanțelor americane s-a produs un seism cu multe implicații. Este vorba de Silicon Valley Bank (SVB) care a fost inchisa vineri, 10 martie, de autoritațile americane. Puțin cunoscuta marelui public, SVB s-a specializat in finanțarea start-up-urilor, devenind a 16-a banca…

- Grupul financiar Sillicon Valley Bank a dat faliment, iar anunțul a zguduit bursele americane și europene. Este cea mai mare banca in colaps de la criza din 2008. Miliarde de dolari care aparțin companiilor și investitorilor au ramas blocate.