Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) anunța luni lansarea aplicației digitale „Amiabila”, o alternativa moderna la formularul de constatare amiabila tiparit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O masina s-a prezentat la Registrul Auto Roman filiala Timis pentru eliberarea Cartii de Identitate a Vehiculului, insa angajatii RAR au depistat ca sistemul de franare a fost prins cu coliere - ”soricei” - de plastic. Proprietarul a declarat ca a cumparat masina din Austria, pe timp de noapte, potrivit…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut la valoarea de 45,6 puncte, iar rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut, ajungand la o valoare medie de 10,05%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Unul dintre subiectele fierbinți ale acestei perioade este legat de cheltuielile pe care romanii le au cu energia electrica.Sute de mii de romani au primit deja facturi cu sume uriașe de plata și mulți alții le așteapta cu teama.Ingrijorarea este cu atat mai mare cu cat se apropie sezonul…

- Numarul romanilor care iși cumpara o mașina electrica este in creștere, in contextul prețului mare al combustibilului.Unii șoferi sunt atrași de economiile pe care ar putea sa le faca, alții inca documenteaza subiectul, din precauție.Ingrijorarile comune legate de o astfel achiziție…

- Inotatorul David Popovici a scris, luni, pe Facebook, un mesaj adresat fanilor care i-au sustinut pe sportivii romani la Campionatul Mondial de natatie juniori de la Lima. El a spus ca este mandru ca poate reprezenta Romania. "Va multumesc pentru toate gandurile bune si sustinerea pe care ne-ati aratat-o…

- In tarile digitalizate, inmatricularea unei masini dureaza intre doua si cinci minute, un exemplu fiind Estonia. Pe de alta parte, in Romania procedura este una greoaie, care ii face pe oameni sa piarda mult timp la ghisee.Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova in Estonia, a explicat…