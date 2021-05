Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes a marturisit in cadrul unui intevriu recent cat de afectata a fost de pandemia de coronavirus din punct de vedere financiar, susținand ca in acest moment nu și-ar permite o vacanța exclusivista in strainatate, cum au plecat alți colegi de breasla.

- Soarele a rasarit din nou pe strada lui Mihai Traistariu! Cantarețul este acum pe linia de plutire din punct de vedere financiar și a reușit sa scape astfel și de depresie. Acum, artistul traiește din turism și se bucura ca a reușit sa supraviețuiasca condițiilor create de pandemia de coronavirus.

- Primaria pune in aplicare o noua metoda pentru a opri parcarea mașinilor pe trotuare. De acesta data, 114 arbuști de buxus au fost plantați in zona verde de pe trotuarul din strada A. Puşkin, in perimetrul str. V. Micle – bl. Ştefan cel Mare şi Sfant. Pe langa un aspect frumos sunt și un impediment…

- Exista unele momente in viața in care avem nevoie de un mic ajutor financiar, oricat de greu ne-ar fi sa recunoaștem asta. De aceea, nu strica sa ai un plan de rezerva la care sa apelezi ori de cate ori este necesar. Alege una dintre instituțiile financiare din Romania și grabește-te sa faci schimbarile…

- Problemele financiare ale minerilor de la exploatarile Crucea si Botusana Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Problemele financiare ale minerilor de la exploatarile Crucea si Botusana se rezolva dupa ce guvernul a acordat peste patru milioane de lei pentru plata restantelor. Ajutorul de urgenta…

- Bogdan Mara, oficial al clubului Astra Giurgiu, a declarat, miercuri seara, ca gruparea a reusit sa rezolve o mare parte a problemelor financiare. “Sunt bucuros ca am aratat maturitate, am tratat meciul serios, chiar daca Eugen Neagoe a schimbat mai multi jucatori. Avem un lot bun, valoros,…

- Republica Moldova continua sa fie oarba fata de problemele de mediu. Potrivit ecologiștilor, din cele peste trei mii de rauri din țara, niciunul nu are apa curata. Cea mai grava situație ar fi in cazul raul Nistru.