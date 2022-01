Problemele economice ale Turciei afectează popularitatea preşedintelui Erdogan (sondaje) O serie de sondaje de opinie publicate luna aceasta arata ca multi turci cred acum ca o alianta de opozitie are mai multe sanse de a pune capat problemelor economice ale tarii lor decât presedintele Recep Tayyip Erdogan si partidul sau de guvernamânt, AKP, transmite marti agenția Reuters, preluata de Agerpres.



Sub presiunea lui Erdogan si în ciuda inflatiei ridicate, banca centrala a Turciei a redus ratele dobânzilor cu 500 de puncte de baza începând din septembrie, declansând o criza monetara cu deprecierea lirei la 1:18,4 fata de dolarul american,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

