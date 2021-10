Anca Serea și Adi Sina sunt un cuplu extrem de fericit. Au o familie numeroasa, iar cei șase copii cresc de la o zi la alta. Cu toate astea, cei doi se pare ca nu vor sa se opreasca aici. Anca Serea a marturisit ca și-ar mai dori inca un copil, iar pentru asta deja […] The post Problemele de sanatate nu ii dau pace Ancai Serea. Ce tratament ia vedeta appeared first on IMPACT .