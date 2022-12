Vladimir Putin s-ar confrunta cu probleme de sanatate din ce in ce mai grave. Starea lui de sanatate s-ar fi inrautațit in utima perioada, iar liderul rus ar fi trimis sosii in locul lui la evenimentele publice. Deși zvonurile privind problemele de sanatate ale președintelui rus au aparut de mult, de data aceasta canalul de Telegram General SVR a prezentat informația cu mențiunea ca ar avea surse la Kremlin.