Problemele cauzate de uzura inegală a anvelopelor și cum să le prevenim Uzura anvelopelor este un proces firesc ce se produce in timp, pe masura ce se acumuleaza tot mai muți kilometri parcurși. In mod normal, anvelopele trebuie sa se uzeze uniform, pe toata suprafața benzii de rulare, insa uneori uzura este inegala. Acest detaliu nu trebuie ignorat, pentru ca poate genera o serie de probleme la care ne vom referi pe parcursul acestui articol, insistand totodata și asupra metodelor de prevenire. Ce se poate intampla daca circuli cu anvelope uzate inegal Chiar daca folosești anvelope de o calitate foarte buna, așa cum sunt și anvelopele de vara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

