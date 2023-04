Stiri pe aceeasi tema

- Șeful departamentului de poliție al orașului Mariupol, Mihailo Moskvin, a fost ținta unei tentative de asasinat. Mașina sa a fost aruncata in aer, relateaza agenția rusa TASS , citand o sursa din cadrul agențiilor de aplicare a legii din așa-zisa Republica Populara Donețk. ”Mașina șefului poliției Moskvin…

- Cifrele privind masa monetara sunt de mult timp orfane in trusa de instrumente a marilor banci centrale.Economiștii de la Banca Reglementelor Internaționale(BRI) au descoperit o corelație semnificativa intr-o serie de țari intre creșterea excesului de bani in 2020 și inflația medie in 2021 și 2020:…

- Avand in vedere ca operațiunile bancare și serviciile financiare sunt aspecte esențiale in prezent, Reveal Marketing Research a realizat un studiu pentru a analiza percepțiile romanilor despre instituțiile bancare și cum se identifica aceștia in relația de colaborare cu bancile. Romanii iși simt banii…

- Numarul de rinoceri braconati pentru coarnele lor in Africa de Sud a scazut usor in 2022, insa sunt necesare mai multe eforturi pentru salvarea exemplarelor care traiesc in afara parcurilor nationale, a indicat luni Ministerul Mediului din aceasta tara, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele…

- Aproape un sfert dintre investitorii romani (23%) se tem de o recesiune globala in acest an, 21% se tem de inflatie si 18% de un conflict international, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de investitii, informeaza AGERPRES . Totodata, 9% dintre acestia se tem de o eventuala majorare a impozitelor.…

- Oamenii legii anunța ca au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat in trafic de persoane și organizarea migrației ilegale in scop de profit, iar doi barbați de 41 și 45 de ani, originari din Chișinau au fost reținuți. „S-a stabilit ca suspecții, sub pretextul angajarii la un serviciu…

- Doua treimi dintre economiștii aflați la Forumul Economic Mondial de la Davos considera ca anul acesta va fi o recesiune mondiala, informeaza Reuters, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Circa 75% dintre economiștii șefi care activeaza in companii publice și private se așteapta la o recesiune la nivel global in acest an, anunța Saadia Zahidi, directorul operațional al Forumului Economic Mondial (WEF), desfașurat in aceste zile la Davos, s