Stiri pe aceeasi tema

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite,…

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite, din…

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters, preluata de News.ro. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X…

- Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite, din cauza unei probleme care ar putea cauza declansarea incorecta a airbag-ului pasagerului din fata, ceea ce a dus la scaderea actiunilor companiei cu aproape 3%, la un minim al ultimilor aproape…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…

- Tesla rechema peste un milion de mașini din cauza unei probleme cu geamurile sale automate, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA).Producatorul auto va actualiza soft-ul de inchidere a geamurilor laterale la aproape 1,1 milioane de vehicule din Statele Unite,…

- Tesla recheama peste un milion de mașini. Ar fi vorba de unele probleme la geamuri. E vorba despre aproape 1,1 milion de autovehicule din Statele Unite, potrivit Reuters. Se va face o actualizare a softului Producatorul auto a anunțat NHTSA (Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi)…

- Tesla rechema peste un milion de mașini din cauza unei probleme cu geamurile sale automate, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA).Producatorul auto va actualiza soft-ul de inchidere a geamurilor laterale la aproape 1,1 milioane de vehicule din Statele Unite,…