- Liderii lumii au intampinat ceva probleme tehnice la summitul privind clima, organizat de Washington. Discursul preinregistrat al presedintelui francez Emmanuel Macron, a fost intrerupt de cel al omologului sau rus, Vladimir Putin, care a parut oarecum luat prin surprindere.

- Nici principalii lideri mondiali nu sunt scutiti de problemele tehnice care insotesc videoconferintele: discursul preinregistrat al presedintelui francez Emmanuel Macron de joi de la summitul privind clima organizat de Washington a fost intrerupt de cel al omologului sau rus, Vladimir Putin, care…

- CHISINAU, 19 apr - Sputnik. Președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va vorbi pe data de 22 aprilie la summitul liderilor in probleme climatice, care va avea loc in regim de videoconferința, a comunicat serviciul de presa al Kremlinului. „Putin va prezenta abordarile Rusiei in contextul…

- Apelul telefonic al Președintelui american, Joseph Biden, catre Președintele rus, Vladimir Putin, nu a fost o surpriza. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Kremlinului Dmitri Peskov, relateaza RIA Novosti. Potrivit acestuia, logica vorbește despre necesitatea continuarii dialogului…

- Formatul contactului Președintelui rus, Vladimir Putin, cu Președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Angela Merkel, este in proces de examinare, urmind sa fie stabilit mai tirziu. Potrivit tass.ru, acest lucru a fost anunțat marți de Purtatorul de cuvint al liderului rus Dmitri Peskov.…

- Președintele rus Vladimir Putin a ironizat, joi, comentariile lui Joe Biden, care l-a numit „ucigaș” cu o zi inainte, oferindu-i in același timp președintelui SUA sa participe la o intrevedere live, prin videoconferința, in zilele urmatoare. In timp ce relațiile dintre Washington și Moscova s-au deteriorat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si seful diplomatiei europene Josep Borrell au discutat joi despre cum sa 'repare' relatiile dintre Washington si Bruxelles dupa venirea la Casa Alba a presedintelui Joe Biden, transmite AFP. Josep Borrell si Antony Blinken au subliniat ca dupa plecarea…

- Noul presedinte american, Joe Biden, doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice NEW START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de AFP.In paralel, președintele…