Probleme serioase pentru treime din smartphone-urile cu Android

Producatorii de smartphone-uri cu Android au inceput sa livreze un patch creat de Qualcomm, pentru o problema de securitate specifica telefoanelor high-end cu Android. Dupa ce expertii in securitate cibernetica au descoperit si raportat in privat o vulnerabilitate care afecteaza flagship-urile cu Android, Qualcomm a creat si livrat un patch catre producatori, care, la randul lor, incep sa-l livreze catre utilizatori. Componenta problematica este cipul Mobile Station Modem, integrat de Qualcomm in SoC-urile sale. Cipul respectiv gestioneaza functii precum vocea, mesajele si captura HD in cele mai…