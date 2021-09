Probleme serioase la Londra. Britanicii rămân fără bere Lantul britanic de puburi Wetherspoons a anuntat ca multe dintre barurile sale au ramas fara unele branduri de bere din cauza problemelor legate de lanturile de aprovizionare, scrie BBC. Marea Britanie se confrunta cu un deficit de soferi de camion pe care companiile de transport il pun pe seama pandemiei, dar si Brexitului, acestea cerand guvernului ca reglementarile privind imigratia sa fie modificate, astfel incat soferii din UE sa se poata intoarce. Guvernul sustine insa ca industria transporturilor si retailerii trebuie sa pregateasca noi soferi britanici. Unul dintre cele mai mari grupuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

