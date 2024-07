Probleme pentru turiștii români: Insulele greceşti se confruntă cu o lipsă serioasă de apă în plin sezon estival In fata acestei situatii, autoritatile din mica insula Sifnos, in arhipelagul Cicladelor, au cerut sa se declare stare de urgenta, dupa ce au constatat ca in unele parti consumul de apa in luna iunie s-a dublat fata de cel din aceeasi luna a anului trecut.O insula cu 3.000 de locuitori si 74 kmp, Sifnos a fost vizitata anul trecut de 135.000 de turisti."In unele localitati consumul era dublu fata de cel din iunie anul trecut si estimam ca in perioada iulie-octombrie consumul va ajunge la 300.000 mc, in timp ce capacitatea noastra de furnizare pentru aceasta perioada este de circa 270.000 mc",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se confrunta cu o seceta severa, iar locuitorii sint disperați sa caute soluții și chiar se ginsesc sa foloseasca apa marii. Este deja stare de urgența pe insulele Leros, Sifnos și citeva zone din Creta și Kefalonia. In Naxos, lacurile au pierdut un sfert din debitul care era anul trecut in aceeași…

- Insule in stare de urgențaAutoritațile au declarat stare de urgența in insule precum Leros, Sifnos, și in parți din Creta și Kefalonia. Pe insula Naxos, nivelul lacurilor a scazut dramatic, ajungand la o treime din volumul obișnuit pentru aceasta perioada a anului. Pe insula Karpathos, au fost impuse…

- Foarte multi romani si-au rezervat vacantele in insulele grecesti, acolo unde sunt mari probleme cu apa din cauza secetei. Autoritațile elene au declarat deja stare de urgenta pe insule ca Leros, Sifnos si parti din Creta si Kefalonia. Nivelul lacurilor, doar la o treime De exemplu, in Naxos, nivelul…

- Autoritațile sunt in alerta, dupa ce au ramas fara apa insulele Leros, Sifnos si parti din Creta si Kefalonia In varf de sezon turistic, insule din Grecia raman fara apa. Seceta a impus restricții in furnizarea apei. Criza severa de apa din insulele grecesti ii face pe localnici sa caute solutii si…

- Autoritațile au declarat stare de urgenta in insulele Leros, Sifnos si parti din Creta si Kefalonia In varf de sezon turistic, insule din Grecia raman fara apa. Seceta a impus restricții in furnizarea apei. Criza severa de apa din insulele grecesti ii face pe localnici sa caute solutii si chiar sa se…

- In plin sezon turistic, Grecia risca sa se confrunte cu o penurie de apa in mai multe regiuni si insule ale tarii, din cauza precipitatiilor reduse in ultimele luni, dar si a incendiilor de vegetatie care au distrus o parte din reteaua de alimentare cu apa din insule. Protectia Civila a declarat inca…

- Numeroase insule grecești se ala in amenințara unei penurii de apa, iar autoritațile locale se gindesc la limitarea consumului, chiar daca sezonul turistic este in plina desfașurare. Pe insula Naxos, la jumatatea distanței dintre Atena și Creta, principalul rezervor de apa a secat aproape complet din…

- Pentru entuziaștii obișnuiți ai activitaților in aer liber și cunoscatorii traseelor de drumeție din Grecia, care ințeleg cerințele drumețiilor, disparițiile recente ale turiștilor de pe insulele grecești și decesele a cinci vizitatori de la inceputul lunii iunie nu reprezinta un fenomen neobișnuit…