Probleme pentru Tarom. O aeronava cu destinatia Salonic s-a intors pe Otopeni dupa 10 minute de la decolare

- O aeronava Tarom care a decolat la orele 12:50 catre Salonic s-a intors pe Aeroportul Otopeni la numai circa 10 minute de la decolare, in urma sesizarii unor informatii neconforme cu indicatorii tehnici optimi, anunta compania.

- In urma cu putin timp, cursa Austrian Airlines, ruta Larnaca – Viena, a aterizat de urgenta pe Aeroportul Otopeni, din cauza unor probleme tehnice. Avionul Airbus A320 cu 145 de pasageri la bord a aterizat ora 8:54. Echipa aeronavei a invocat motive tehnice, iar la aterizare avionul a fost asteptat de…

- O cursa TAROM care se afla in zbor spre Barcelona s-a intors de urgența pe aeroportul Otopeni din cauza unui incident petrecut in timpul zborului. Compania și-a cerut scuze și susține ca siguranța pasagerilor nu a fost pusa in pericol.

- Un avion TAROM s-a intors din drum dupa ce un geam s-a fisurat. Avionul decolase de pe Aeroportul Otopeni din București, cu destinația Barcelona, potrivit Digi 24. Pe 22 aprilie, un avion al companiei Blue Air, care decolase cu destinația Tel Aviv, s-a intors din drum și a aterizat de urgența la București…